Debiutancki utwór i teledysk sióstr Godlewskich już jest! Celebrytki od dawna zapowiadały, że niebawem usłyszymy ich "dzieło". Podkreślały zgodnie na swoich nagraniach na Instastories, że zaprezentują nową jakość, klasę i elegancję. Czy to się udało? Ich utwór będzie hitem?

Teledysk sióstr Godlewskich

Na kanale sióstr na serwisie Youtube pojawił się klip do utworu "Tak to my", który został utrzymany w stylu disco polo. Głosy dziewczyn zostały całkowicie zmienione, więc jeśli oczekujecie powtórki z ich słynnych kolędowych występów z Facebooka, to będziecie zawiedzeni! Nie da się jednak ukryć, że celebrytki wciąż fałszują. Oglądając klip, można też odnieść wrażenie, że ich głosy są mało ważne w przeciwieństwie do półnagich ciał. Zarówno Monika, jak i Esmeralda wyginają się przed kamerą... prawie nago! Nie ma więc mowy o głośno zapowiadanej elegancji i klasie...

Sami się przekonajcie!

Komentarze internautów już są bezlitosne:

Moje uszy... chyba ogłuchłem :) R. I. P. Moje uszy To disco polo czy porno? ?

A wy co sądzicie?

Siostry Godlewskie podbiją listy przebojów?

Utwór sióstr Godlewskich jest utrzymany w stylu disco polo

