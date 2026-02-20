Wiadomość o śmierci Erica Dane’a poruszyła fanów na całym świecie. Aktor, znany przede wszystkim z seriali "Chirurdzy" i "Euforia", zmarł w wieku 53 lat, pokonany przez nieuleczalną chorobę, stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Oświadczenie rodziny ujawniło, że gwiazdor swoje ostatnie dni spędził wśród żony Rebeki Gayheart oraz córek: Billie i Georgii. Zaledwie dziesięć miesięcy temu aktor usłyszał dramatyczną diagnozę, która diametralnie zmieniła życie całej rodziny.

Kulisy rodzinnego dramatu Erica Dane'a. Separacja, odwołany rozwód i powrót żony w obliczu tragedii

Eric Dane i Rebecca Gayheart stanowili parę od 2004 roku. W 2018 roku Gayheart złożyła pozew rozwodowy, jednak po siedmiu latach, w marcu 2025 roku, wycofała go, gdy tylko mąż ujawnił publicznie, że zmaga się z ALS. Chociaż formalnie pozostawali w separacji przez 7 lat, ostatnie miesiące życia aktora na nowo połączyły ich jako rodzinę. Rebecca Gayheart otwarcie przyznawała w wywiadach, że decyzja o wspieraniu byłego męża nie była prosta. Zależało jej jednak, by dać swoim córkom przykład lojalności, odpowiedzialności i siły w obliczu najtrudniejszych wyzwań.

Staram się pokazać moim córkom, że bliscy powinni na nas liczyć bez względu na okoliczności

Mimo wszelkich trudności, małżonkowie dzielili się opieką nad dziećmi i wspierali nawzajem w codziennych zmaganiach z chorobą.

Eric Dane otwarcie mówił o chorobie

W piątek, 20 lutego 2026 roku, media obiegły dramatyczne wieści o śmierci Erica Dane'a. Śwatowej sławy aktor zmarł w wieku 53 lat. W ostatnim czasie artysta nie ukrywał swojego cierpienia i otwarcie mówił w wywiadach o swojej chorobie. W poruszających wypowiedziach dla mediów, takich jak wywiad w "Good Morning America", przyznał, że najbardziej obawia się pozostawienia córek bez ojca, tak jak sam został osierocony w dzieciństwie.

Mojego ojca zabrano mi, gdy byłem młody. A teraz, wiesz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanę zabrany od moich córek, gdy będą bardzo małe - mówił.

Dane publicznie informował o swoim stanie zdrowia i aktywnie wspierał kampanie społeczne na rzecz badań nad ALS.

Skomplikowane życie prywatne Erica Dane'a i dramatyczny finał

Choć rodzina Erica Dane'a w ostatnich miesiącach życia stanowiła dla niego największe wsparcie, kulisy jego prywatności okazały się równie dramatyczne, co walka z chorobą. Przez dwa lata aktor był związany z młodszą o 25 lat aktorką Priyą Jain. Para nie ukrywała swojego uczucia, nawet robiąc sobie pasujące tatuaże. Równolegle Dane pozostawał w relacji z reżyserką Janell Shirtcliff, ten związek z przerwami trwał trzy lata. Mimo to jego żona, Rebecca Gayheart była osobą, która została przy nim do końca.

Rebecca Gayheart podkreślała, że starała się nie zostawiać męża w obliczu śmiertelnej choroby. Mówiła wprost, że nie jest pewna, czy postępuje słusznie, ale chce pokazać córkom, że nawet w najtrudniejszych chwilach bliscy mogą na siebie liczyć. Aktorka w licznych wywiadach zaznaczała, że wspólna walka z chorobą była dla całej rodziny ogromnym wyzwaniem i nauką na przyszłość.

Choroba Erica Dane'a błyskawicznie postępowała. Ostatni rok życia aktor musiał spędzić na wózku inwalidzkim. ALS pozbawiło go możliwości swobodnego poruszania się i mówienia, co zmusiło go do wycofania się z życia zawodowego. Mimo postępującej niemocy, aktor do końca walczył o czas z rodziną i angażował się w działania społeczne. Zmarł w wieku 53 lat.

