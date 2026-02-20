Świat kina i telewizji porążył się w żałobie. Eric Dane nie żyje. Informację o śmierci 53-letniego aktora znanego z "Chirurgów" i "Euforii" potwierdziła rodzina w oficjalnym oświadczeniu, które natychmiast obiegło media na całym świecie. Artysta odszedł po walce z wyniszczającą chorobą, jaką jest stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Ostatnie dni życia Dane spędził otoczony troską najbliższych: żony, córek oraz przyjaciół.

Rodzina i przyjaciele żegnają Erica Dane’a – emocjonalne oświadczenia bliskich

Zaledwie kilka dni temu fani na całym świecie opłakiwali śmierć uwielbianego aktora z "Jeziora marzeń" - to właśnie wtedy poinformowano, że James Van Der Beek nie żyje. Niestety, teraz media przekazały kolejną smutną informację. Nie żyje Eric Dane. W przejmującym oświadczeniu rodzina podkreśliła, że aktor odszedł w czwartek po południu. Przy nim do końca były żona Rebecca Gayheart, dwie córki - Billie i Georgia.

Z ciężkim sercem informujemy, że Eric Dane odszedł w czwartek po południu po odważnej walce z ALS poinformowano w oświadczeniu cytowanym przez media.

Kariera Erica Dane’a: od debiutu po rolę, która przeszła do historii

Eric Dane urodził się w 1972 roku w San Francisco. Jego przygoda z aktorstwem zaczęła się od szkolnych przedstawień, ale już w 1993 roku debiutował na małym ekranie w serialu "Cudowne lata". Przełom w jego karierze nastąpił w 2005 roku, gdy dołączył do obsady "Chirurgów". Jako doktor Mark Sloan - "Dr McSteamy" - stał się jednym z najbardziej uwielbianych bohaterów kultowego serialu. Wielu widzów zapamięta go właśnie z tej roli.

Nie mniej głośno było o jego późniejszej kreacji w produkcji HBO "Euforia", gdzie wcielał się w Cala Jacobsa. Dane miał na koncie także role w takich filmach jak "Marley i ja", "X-Men: Ostatni bastion", "Walentynki" czy "Burleska".

Ostatnia, dramatyczna walka z chorobą i świadome pożegnanie z publicznością

Eric Dane publicznie ujawnił diagnozę SLA. W wywiadzie dla "Good Morning America" jakiś czas temu wyznał:

(...) mojego ojca zabrano mi, gdy byłem młody. A teraz, wiesz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanę zabrany od moich córek, gdy będą bardzo małe

Ta bolesna perspektywa była dla niego szczególnie trudna, bo sam stracił ojca, gdy miał zaledwie siedem lat.

