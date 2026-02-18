Ogromna tragedia spotkała rodzinę jednej z największych gwiazd Hollywood. Victoria Jones, córka Tommy’ego Lee Jonesa, została znaleziona martwa w pokoju luksusowego hotelu. Dramatyczne zgłoszenie wpłynęło do służb ratunkowych nad ranem 1 stycznia. Pracownicy hotelu, którzy jako pierwsi weszli do apartamentu, początkowo sądzili, że kobieta jest po prostu pijana. Szybko jednak okazało się, że 34-latka nie daje oznak życia. Mimo natychmiastowej reanimacji ratownikom nie udało się jej uratować. Po tygodniach spekulacji ujawniono przyczynę śmierci Victorii Jones.

Dramatyczne okoliczności śmierci córki Tommy’ego Lee Jonesa

Victoria Jones była córką Tommy’ego Lee Jonesa i Kimberlei Cloughley. Para rozstała się w 1996 roku. Córka aktora pojawiła się w kilku produkcjach, jednak na tym jej kariera się zakończyła. Od kilku lat zmagała się natomiast z poważnymi problemami osobistymi. W ostatnich miesiącach przed śmiercią była dwukrotnie aresztowana. W kwietniu 2025 roku zatrzymano ją m.in. za posiadanie kokainy.

Według informacji serwisu TMZ miała stawić się na terapię w ramach ugody z prokuraturą, jednak nie dotrzymała terminu. To nie były jej jedyne kłopoty - zarzucano jej również przemoc fizyczną w związku z incydentem podczas dyskusji o substancjach zakazanych. W przeszłości pojawiały się także informacje o uzależnieniu Victorii od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Oficjalna przyczyna śmierci Victorii Jones, córki Tommy’ego Lee Jonesa

Po tygodniach spekulacji biuro koronera w Kalifornii oficjalnie potwierdziło, że Victoria Jones zmarła w wyniku przedawkowania kokainy. Jej śmierć całkowicie zszokowała rodzinę. W oficjalnym oświadczeniu bliscy 34-latki podziękowali za wszelkie wyrazy wsparcia i zaapelowali do opinii publicznej o uszanowanie ich prywatności w tak trudnym momencie.

Eric Charbonneau/REX/Shutterstock

