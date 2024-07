Paparazzi przyłapali Emmę Watson na lotnisku LAX w Los Angeles. Gwiazda zaliczana jest do jednych z najbardziej stylowych na świcie. I słusznie, bo jej stylizacje z czerwonego dywanu to kwintesencja elegancji i ponadczasowości. A jak Emma prezentuje się na co dzień?

Emma Watson podczas podróży rezygnuje z pełnego makijażu. Na luzie z delikatnie podkreślonymi rzęsami wygląda równie ładnie, co imprezowej wersji. Jedyne do czego możemy się doczepić to zaczerwieniona skóra. O makijażu nie trzeba pamiętać, ale o pielęgnacji skóry - zawsze!

A wy jak oceniacie naturalną Emmę Watson?