Emocje w 8. sezonie "Sanatorium miłości" znów eksplodowały wokół Henryka i Emilii. Po serii czułych gestów i pocałunku Emilia uwierzyła, że ich relacja nabiera tempa i zmierza w stronę czegoś poważniejszego. Chwilę później przyszło jednak zderzenie z rzeczywistością, a gdy padło zaproszenie na randkę, Henryk wskazał Ewę, a nie Emilię, co wywołało rozżalenie i łzy. Jak odnalazła się Emilia po tym całym zamieszaniu? W mediach społecznościowych opublikowała prywatne kadry z "Sanatorium miłości". Tego jeszcze nie było!

Emilia z "Sanatorium miłości" i afera z Henrykiem

Przez dłuższy czas Henryk i Emilia w 8. edycji "Sanatorium miłości" wyglądali na duet, którego trudno będzie rozdzielić. Trzymali się razem, spędzali dużo czasu, a Emilia otwarcie dawała do zrozumienia, że czuje się wyróżniona jego uwagą. Widzowie obserwowali, jak z dnia na dzień rośnie między nimi chemia, a granica między "sympatią z turnusu" a realnym zaangażowaniem zaczyna się zacierać.

W najnowszym zwiastunie sielanka zakończyła się niemałym skandalem. Między tą dwójką doszło do sprzeczki, a Emilia zarzuciła Henrykowi brak rozmowy i niekonsekwencję. Z jej perspektywy problemem było to, że potrafił okazywać jej czułość, a chwilę później kierować uwagę w stronę innej uczestniczki. Ten moment wyraźnie podkopał poczucie bezpieczeństwa, które Emilia zdążyła zbudować w tej relacji.

Prawdziwy zwrot akcji przyszedł wtedy, gdy Henryk miał wskazać uczestniczkę, którą zaprosi na randkę. Wybór padł na Ewę, choć wcześniej całował się z Emilią. Dla Emilii to był sygnał, że jej pewność co do ich relacji mogła być przedwczesna, a emocje, które włożyła w tę znajomość, niekoniecznie spotkały się z taką samą odpowiedzią po drugiej stronie. Nie zabrakło łez.

Emilia z "Sanatorium miłości" ujawniła niepublikowane zdjęcia

Emisja "Sanatorium miłości" nadal trwa, choć uczestnicy już dawno wrócili do swojego życia. Widzowie mocno przeżywają sytuację między Emilią a Henrykiem, a tymczasem uczestniczka zabrała głos i opublikowała w mediach społecznościowych kilka zdjęć z czasów pobytu w "Sanatorium miłości", które wymownie podsumowała.

Świetne sytuacje. Które można przeżyć tylko w Sanatorium Miłości - napisała w opisie Emilia z 'Sanatorium miłości'

To niepublikowane dotąd kadry i bezwzględnie widać na nich, że uczestnicy doskonale się bawili. Tylko spójrzcie!

fot. screen "Sanatorium miłości"