W 18. edycji „Tańca z gwiazdami” szykuje się odcinek, w którym wszystko ma kręcić się wokół jednego nazwiska. Zapowiedziano, że trzeci odcinek będzie poświęcony utworom Kayah, a sama artystka ma dołączyć do grona jurorów. Uczestnicy przygotowują choreografie do jej największych przebojów, a atmosfera przed próbami miała być wyjątkowo intensywna, bo to odcinek z wyraźnym motywem przewodnim i dużymi oczekiwaniami. Tuż przed odcinkiem na żywo doszło jednak do niefortunnej sytuacji.

Kayah nie wpuszczona do studia "TzG"?

Widzowie zdążyli już podjąć pierwszą ważną decyzję w tym sezonie. Z walki o "Kryształową Kulę" w "Tańcu z Gwiazdami" odpadła tylko jedna para: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski. W programie wciąż robi się coraz ciaśniej, a każdy kolejny występ jest jednocześnie sprawdzianem formy i odporności na stres.

Choć w centrum zapowiedzi nowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" była muzyka Kayah, to za kulisami doszło do sceny, która na moment postawiła plany pod znakiem zapytania. Chwilę przed rozpoczęciem sobotnich prób obecność Kayah w studiu nie była oczywista - nie z powodu grafiku czy zmian w produkcji, ale przez zamieszanie przy samym wejściu. Jak poinformował Pomponik.pl:

ochrona nie chciała wpuścić gwiazdy do studia, bo jej... nie poznała.

Powodem miała być stylizacja Kayah, jak informuje serwis: "Na głowie miała ogromną błyszczącą tiarę oraz szal z motywem zwierzęcym".

Pracownicy ochrony zatrzymali Kayah tuż przed drzwiami, tłumacząc, że to wejście przeznaczone jest wyłącznie dla gwiazd. Na szczęście szybko udało się wyjaśnić nieporozumienie i piosenkarka dostała się do studia.

Kayah w "Tańcu z Gwiazdami"

3. odcinek "Tańca z Gwiazdami" ma motyw przewodni utworów Kayah. Zapowiedziano wykonania w aranżacjach przygotowanych z myślą o tanecznych choreografiach. Na parkiecie mają wybrzmieć m.in. „Prawy do lewego", „Prócz ciebie nic", „Supermankę" i „Ramię w ramię", a hity wykona orkiestra Tomka Szymusia. Widzowie zobaczą „Taniec z Gwiazdami Kayah Night" dziś o 19.55 w Polsacie oraz na Polsat Box Go.

