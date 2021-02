Aktorka Emilia Komarnicka-Klynstra w okolicach świat Bożego Narodzenia urodziła swojego drugiego synka. Tatą chłopców jest Redbada Klynstra-Komarnickiego, również popularny aktor.

Ostatnio gwiazda, która bardzo chroni swoją prywatność, zaczęła pokazywać nieco więcej. Do tej pory wiedzieliśmy tylko tyle, że jej pierwszy syn ma na imię Kosma i ma dwa lata. Niedawno Emilia wrzuciła na swoje media społecznościowe nowe zdjęcie synków. Tym razem napisała więcej na temat tego, jaką chciałaby być dla nich mamą i co, jej zdaniem, jest w wychowaniu dzieci najważniejsze. Jej słowa mogą dla niektórych zabrzmieć nawet kontrowersyjnie.

Mam czasem wrażenie, że moje dzieci poradziłyby sobie bez jedzenia i picia, ale bez miłości już nie. Jestem przekonana, że to główny budulec rozwoju. Jestem z nimi, widzę je i słyszę, rozmawiam, współodczuwam, przytulam, całuję i wspieram. I choć nie zawsze mam tyle cierpliwości i siły, ile bym chciała to staram się nie skupiać na tym, co jest niedoskonałe w moim macierzyństwie, ale codziennie od nowa podjąć to wyzwanie i być jeszcze bardziej cierpliwą, czułą, uważną, otwartą mamą i przyjacielem.