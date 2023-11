1 z 6

Redbad Klynstra i Emilia Komarnicka, znani z "Na dobre i na złe", wzięli potajemnie ślub?! O tym, że znani aktorzy są razem, plotkowało się już kilka miesięcy temu. Emilia i Redbad mocno chronią swoją prywatność, ciężko więc o ich wspólne zdjęcia. Nie zaprzeczali jednak, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń.

Aktorzy "Na dobre i na złe" wzięli ślub?!

Czy wzięli ślub? Wskazuje na to zamiana nazwisk na ich oficjalnych kontach na Facebooku. Oboje mają teraz dwuczłonowe - Emilia Komarnicka-Klynstra oraz Redbad Klynstra-Komarnicki. Czy to oznacza, że są już małżeństwem? W kwietniu jeden z tabloidów podał informację, że para rzeczywiście szykuje się do zalegalizowania swojego związku. Redbad mówił jednak wtedy:

Jeszcze za wcześnie na gratulacje. - mówił aktor.

Czy teraz już możemy gratulować? Jak myślicie - wzięli ślub czy nie?

