Zenon Martyniuk ucieka od skandalu. Oto jego odpowiedź

29 stycznia Faustyna Jamiołkowska, żona Daniela Martyniuka, zdecydowała się na udzielenie wywiadu, który odbił się szerokim echem w mediach. W rozmowie z portalem Jastrząb Post odniosła się do publicznych wypowiedzi męża i jego relacji z rodziną. Potwierdziła, że choć w ich związku „dużo się działo”, to nie doszło do rozstania. Jak podkreśliła, skupia się na wychowaniu ich wspólnego dziecka i ma nadzieję na spokojniejszą przyszłość.

Zenon Martyniuk odcina się od wywiadu Faustyny

Faustyna otwarcie skrytykowała publikowanie nagrań przez Daniela, uznając to za zbędne i szkodliwe, zwłaszcza dla niego samego. Wyraziła także swoje zdanie na temat relacji z teściami - Zenonem i Danutą Martyniukami. Zaznaczyła, że pozostaje z nimi w kontakcie „nawet ze względu na wnuka”. W ostatnim czasie miała też spotkać się z Danutą Martyniuk, co świadczy o utrzymywaniu więzi rodzinnych mimo trudności.

Po publikacji wywiadu z Faustyną, dziennikarka „Faktu” skontaktowała się telefonicznie z Zenonem Martyniukiem, aby zapytać o jego reakcję na słowa synowej. Muzyk zaskoczył wszystkich swoją postawą. Już na początku rozmowy podkreślił, że nie ma pojęcia o jakimkolwiek wywiadzie, ponieważ nie korzysta z Internetu ani komputera.

Proszę pani, ja nie czytam w ogóle Internetu. Nie zaglądam. Także ja nie wiem, o jaki wywiad chodzi. Ja nie czytam wywiadów. Żadnych. Nie korzystam z komputera w ogóle, także nie wiem, co tam jest powiedziane powiedział muzyk.

Kiedy dziennikarka próbowała wyjaśnić sytuację, Zenon Martyniuk nie był zainteresowany kontynuowaniem rozmowy. W pewnym momencie po prostu odłożył słuchawkę, kończąc rozmowę bez komentarza. Takie zachowanie wywołało zdumienie i zostało odebrane jako unikanie tematu.

Rodzinny dramat Martyniuków trwa. Daniel wciąż w Hiszpanii

Daniel Martyniuk w ostatnich miesiącach przebywa głównie w Hiszpanii. Choć czasami odwiedza rodzinne strony, jego relacje z bliskimi są napięte. W mediach społecznościowych nie szczędzi gorzkich słów pod adresem rodziców i żony. W jednej z wypowiedzi przyznał, że z ojcem widział się ostatnio pół roku temu.

Wokół rodziny Martyniuków narastają spekulacje o finansowym odcięciu Daniela przez rodziców. Pojawiły się doniesienia, że Zenon i Danuta Martyniukowie postanowili zakończyć wspieranie kontrowersyjnych zachowań syna. Sytuacja w rodzinie zdaje się być coraz bardziej napięta, a medialne wypowiedzi jedynie ją zaogniają.

