Elżbieta Zapendowska mocno o Martyniuku: "Robi źle wszystko"! Zenek odpowiedział...

Elżbieta Zapendowska prowokuje... To, co specjalistka od emisji głosu mówi o śpiewie Zenka Martyniuka z pewnością nie spodoba się jego licznym fanom.

Była jurorka takich programów, jak "Idol", czy "Must Be the Music", w wywiadzie dla Plejada.pl odpowiadała na pytania dotyczące najpopularniejszych artystów w Polsce. Dostało się najmłodszym gwiazdom, jak Roksanie Węgiel.

Ale słynąca ze zdecydowanych wypowiedzi Zapendowska odniosła się też do wracającego po latach disco polo.

Zapendowska o disco polo i Martyniuku

Elżbieta Zapendowska od lat uznawana jest za ekspertkę na polskim rynku muzycznym. Nic dziwnego, pod jej okiem techniki śpiewu uczyły się Edyta Górniak czy Doda. Nie ukrywa, że polskie disco nie jest jej ulubionym gatunkiem.

(...) ale jak komuś się podoba, niech sobie jej słucha. Słabo, że Telewizja Polska w ten sposób kształtuje gusta społeczeństwa. Ludzie, którzy wychowali się na piosenkach Krajewskiego, Korcza czy Sławińskiego, nie włączą disco polo - mówiła Zapendowska w Plejada.pl.

Portal zapytał ją również, czy słyszała Zenka Martyniuka. Odpowiedź nie spodoba się jego fanom.

Niestety słyszałam. Śpiewa fatalnie, ale jest sympatycznym facetem - stwierdziła.

Co więcej, stwierdziła, że nie udzieliłaby mu lekcji śpiewu.

Powiedziałabym mu tylko, co robi źle, a robi źle wszystko. Poza tym, on już się nie naprawi. Ludzie lubią go za to, jaki jest i jak śpiewa. Po co miałby pracować nad swoim głosem? - stwierdziła.

Zenek Martyniuk odpowiada Zapendowskiej

Na odpowiedź naszego najbardziej znanego wykonawcy disco polo nie trzeba było długo czekać. Zenek wypowiedział się dla portalu Fakt.pl.

Szczerze mówiąc, to nie wiem, kim jest pani Elżbieta. Ja się brzydko o innych nie wypowiadam i dziwię się, że inni to robią – stwierdził krótko Martyniuk.

Jak dodał, nie zastanawi nad tym czy jest osobą utalentowaną.

Ja robię swoje – stwierdził Zenek Martyniuk.

Zenek jest obecnie jedną z największych gwiazd na polskim rynku muzycznym.