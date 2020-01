Elżbieta Zapendowska ostro o Roksanie Węgiel! "Zburzy jej życie"

Elżbieta Zapendowska jest jedną z najbardziej cenionych trenerek wokalnych w naszym kraju. Pod jej okiem techniki śpiewu uczyła się sama Edyta Górniak czy Doda. Jak wiadomo, słynna jurorka polskich talent show nie szczędzi krytyki, jeśli nie zrobi się na niej pozytywnego wrażenia. Tym razem dostało się Roksanie Węgiel. Dlaczego Elżbieta Zapendowska uważa, że kariera młodej piosenkarki "zburzy jej życie"?

Elżbieta Zapendowska o dzieciach w show biznesie

Elżbieta Zapendowska dała się poznać jako sroga jurorka w programach takich jak "Idol" czy "Must Be The Music". Wymagającej trenerce wokalnej nie umknie żaden szczegół, a z jej opinią liczą się największe gwiazdy polskiej sceny. Tym razem Elżbieta Zapendowska udzieliła wywiadu dla portalu Plejada.pl, w którym opowiedziała o swoich spostrzeżeniach na temat młodych wokalistów, którzy niedawno wkroczyli na polską scenę muzyczną.

Mają roszczeniowe podejście do wszystkiego. Uważają, że skoro mają talent, to wszystko im się należy. Bzdura! Ile jest programów promujących ludzi śpiewających? Mnóstwo! Ile jest tam świetnych wokalistów? Całe tłumy. Ilu z nich robi karierę? Prawie nikt. Gdzie jest powód? Ładne śpiewanie to za mało, by osiągnąć sukces - mówi w rozmowie z portalem Plejada.pl, Elżbieta Zapendowska.

Zapendowska twierdzi, że niestety obecnie sam talent nie wystarczy i trzeba mieć w sobie "to coś", aby zrobić karierę. Wrażliwość i niebanalna osobowość są niezbędne, by odnieść sukces w show biznesie.

Ładne śpiewanie to coś poprawnego, a poprawność nie jest interesująca. Trzeba mieć w sobie coś, co przykuje uwagę odbiorców i co spowoduje, że zatrzymają się oni w pół kroku, słysząc nasz głos. Bardzo śmieszy mnie, jak ładnie śpiewające polskie wokalistki mówią, że są artystkami. Nie są! One są po prostu piosenkarkami, które poprawnie wypadają na scenie. To wszystko.

Co więcej, trenerka wokalna wyznała, że nigdy nie byłaby w stanie zasiąść w jury programu talent show, w którym oceniane są dzieci. Z tego też względu nie jest pozytywnie nastawiona na karierę Roksany Węgiel.

Jeśli chodzi o Roksanę, to dziewczynek tak zdolnych jak ona słyszałam na swoich warsztatach przynajmniej z dziesięć. Uważam, że to, że robi karierę w tak młodym wieku, zburzy jej życie. Może to i dobrze? Może show-biznes potrzebuje ofiar? Oczywiście, daj jej Bóg, żeby moje obawy się nie sprawdziły, ale czarno to widzę.

A wy, podzielacie zdanie Elżbiety Zapendowskiej? Czy rzeczywiście dzieci nie powinny rozpoczynać kariery muzycznej tak wcześnie?

Roksana Węgiel jest jedną z najbardziej lubianych artystek młodego pokolenia! Czy rzeczywiście kariera zburzy jej życie?