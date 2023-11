Elżbieta Słoboda nie żyje. Na co zmarła aktorka?

Nie żyje aktorka Elżbieta Słoboda, znana z takich seriali jak: "Na dobre i na złe", "I kto tu rządzi" czy "Szpilki na Giewoncie". O śmierci aktorki poinformował w sobotę jej przyjaciel, Zbigniew Hołdys.

- Po cichu. Była aktorką, koleżanką Bogusia Lindy, po studiach Actors Studio Drama School of New York, gdzie otrzymała tytuł Master of Fine Arts - została fenomenalną edukatorką. Widziałem z bliska jej zajęcia i ich efekty, widziałem jak w Warszawska Szkoła Filmowa z amatorów, ludzi co przyszli prosto z ulicy, czyniła wrażliwe, nieprawdopodobnie przejmujące postaci teatralne i filmowe. Jak czyniła ich lepszymi ludźmi, otwierała ich dusze, uczyła grać techniką, jaką posługują się najlepsi - Meryl Streep czy Al Pacino - napisał Zbigniew Hołdys.