Po długiej i ciężkiej chorobie na początku kwietnia tego roku zmarła aktorka Elżbieta Słoboda. Gwiazda takich seriali jak "07 zgłoś się", "Klan", "Samo życie" czy jedna z ostatnich je ról w "I kto tu rządzi", gdzie wcielała się w postać szalonej babci i matki Agaty granej przez Małgorzatę Foremniak. Ostatni raz na ekranie widzieliśmy ją w 2015 roku w filmie "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy".

O jej śmierci poinformował Zbigniew Hołdys, który zdradził też, że aktorka odrzuciła pomoc lekarzy i zaczęła leczyć się metodami niekonwencjonalnymi!

Po cichu. Była aktorką, koleżanką Bogusia Lindy, po studiach Actors Studio Drama School of New York, gdzie otrzymała tytuł Master of Fine Arts - została fenomenalną edukatorką. Widziałem z bliska jej zajęcia i ich efekty, widziałem jak w Warszawska Szkoła Filmowa z amatorów, ludzi co przyszli prosto z ulicy, czyniła wrażliwe, nieprawdopodobnie przejmujące postaci teatralne i filmowe. Jak czyniła ich lepszymi ludźmi, otwierała ich dusze, uczyła grać techniką, jaką posługują się najlepsi - Meryl Streep czy Al Pacino.

Była też moją koleżanką, z którą przegadałem wiele godzin. Chorowała od lat, ale odrzucała chirurgów - wybrała drogę holistyczną, medytacje, diety, modlitwy, metody naturalne. Odeszła dwa tygodnie temu.

ELA SŁOBODA.

Salut, Elu! - napisał Hołdys na swoim Facebooku.