Na początku kwietnia, w wieku 59 lat zmarła aktorka Elżbieta Słoboda. Gwiazda takich seriali jak "I kto tu rządzi" czy "Klan".

Słoboda urodziła się w 1959 r. na początku swojej kariery, na przełomie lat 70. i 80, grała we wrocławskim Teatrze Pantomimy. Jej pierwszą rolą był epizod w "07 zgłoś się", gdzie grała ofiarę mordercy. W latach 90. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, by uczyć się w legendarnej szkole Actors Studio w Nowym Jorku, której absolwentami są m.in. Marlon Brando, Al Pacino czy Marilyn Monroe.

W USA zagrała w filmie "Manchurian Candidate" w reżyserii Jonathana Demme'a, oprócz tego brała udział w nowojorskich przedstawieniach teatralnych, m.in. w "Antygonie".

Zdobyła tam tytuł Magistra Sztuk pięknych z tytułem nauczania sławnej metody Konstantina Stanisławskiego, według której aktor musi się całkowicie zanurzyć w postaci, czuć się nią.

Wróciła do Polski.

Co robiła potem?

