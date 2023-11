Elisabeth Revol w czasie konferencji prasowej zapewniała, że - w jej odczuciu - Tomasz Mackiewicz mógł zostać uratowany. Kluczowy był czas. Revol i Giambiasi zarzucili Pakistańczykom opóźnianie wysłania ratowników na Nanga Parbat.

- Jest we mnie wiele złości. Można było uratować Tomka, gdyby to była prawdziwa akcja ratunkowa, podjęta na czas i zorganizowana. Czekaliśmy 48 godzin zanim podjęto jakiekolwiek działania. Należało to zrobić natychmiast - mówiła Revol.

Początkowo oczekiwano gwarancji finansowych na pokrycie kosztów akcji. Dlatego ruszyła błyskawiczna zbiórka środków, zorganizowana przez przyjaciółkę Elisabeth Revol. Jednak nawet zebranie potrzebnej kwoty nie pomogło.

- Początkowo prosili o 15 tysięcy dolarów, ale z biegiem czasu ta liczba wzrosła do 20 tysięcy, a następnie do 40 tysięcy. Po zorganizowaniu internetowej zbiórki udało się uzyskać 50 tysięcy dolarów w ciągu pięciu godzin. Na próżno Zarządca wojskowych helikopterów wymagał, by pieniądze zostały zdeponowane w biurze. Ambasada Polski zebrała takie fundusze. Stawką było ludzkie życie, a oni okłamali nas. Pakistańczycy powiedzieli, że samoloty osiągną taką wysokość, ale później dowiedzieli się, że nie jest to możliwe - mówił Giambiasi.