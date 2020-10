Eliminacje w "Hotelu Paradise 2": Sonia odstąpi Dominice Adama? Julia porzuci Kamila na "rajskim rozdaniu"? 

Finał "Hotelu Paradise 2" zbliża się wielkimi krokami. Jednak na razie przed uczestnikami kilka trudnych "rajskich rozdań", podczas których muszą się wzajemnie eliminować. Na ten moment już nie wiadomo, kto jest szczery, a kto tylko udaje. W obecnej sytuacji osobą, która nie ma pary jest Dominika, jednak to wcale nie oznacza, że jest najbardziej zagrożoną uczestniczką. Podczas tego "rajskiego rozdania" powinna odpaść jedna z pań. Zobaczcie, jak prezentuje się sytuacja w programie tuż przed eliminacyjnym wieczorem.

"Hotel Paradise 2": Kto opuści program po "rajskim rozdaniu"?

Dominika została singielką na kilka dni przed "rajskim rozdaniem". Artur zdecydował definitywnie zakończyć swój związek z nią. Uczestniczka zrozumiała, jak bardzo dała się zmanipulować gdy przystała na decyzję wyeliminowania z show Bartka. Teraz musi zastanowić się, co zrobić podczas "rajskiego rozdania". Do programu wrócił także Robert. Czy to właśnie on będzie alternatywą Dominiki do tego, by utrzymać się w programie?

Robert powrócił do "Hotelu Paradise" w parze z nową uczestniczką. Karoliną. Więzi pomiędzy nimi jeszcze nie są tak silne jak pomiędzy pozostałymi duetami w programie. Ale może to szansa na zbudowanie czegoś mocnego od zera?

Ata jako nowa uczestniczka dostała możliwość rozbicia jednej z par. Ostatecznie zdecydowała się na sparowanie z Arturem. Uczestnik skomentował to słowami:

Jesteśmy teraz najmocniejszą parą, będą się nas bać i będą chcieli nas wyeliminować - czy faktycznie będą aż tak silni?

Najbezpieczniej czuje się Ivan w związku z Anią oraz Kamil w związku z Julią, chociaż ona coraz bardziej ma dość swojego aktualnego partnera. Czy podczas "rajskiego rozdania" Julia po raz kolejny będzie lojalna wobec Kamila?

Czy Sonia zdecyduje się kontynuować związek z Adamem? W ostatnim odcinku zaproponowała Dominice, że podejdzie do Roberta, aby wystawić jej Adama po to, aby ta mogła zostać w programie. Jednocześnie stwierdziła, że podejście do Roberta będzie zwykłym ruchem ku temu aby zostać wyeliminowaną, jednak chwilę później wyznała uczestnikowi, że wciąż coś do niego czuje. Z kolei Adamowi obiecała lojalność i gwarancję tego, że z pewnością wybierze go podczas eliminacyjnego wieczoru. Do kogo więc ostatecznie podejdzie Sonia?

Już dziś przekonamy się, która z pań opuści "Hotel Paradise".

Już dziś z "Hotelem Paradise" pożegna się jedna z uczestniczek. Czy Dominice uda się sparować z kimś, aby uratować swoją pozycję w programie? Aktualnie tylko ona nie ma partnera.

Czy jeżeli podczas "rajskiego rozdania" wybierze Roberta to on postanowi dać jej szansę eliminując Karolinę, która w programie jest nowa? A może to Sonia wybierze Roberta zostawiając Dominice Adama?

Która uczestniczka powinna opuścić dziś "Hotel Paradise"?