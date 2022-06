Ekskluzywny Menel mocno o Annie Kalczyńskiej! "Was, drogie panie, to już zupełnie pogrzało?"

Ekskluzywny Menel sporo schudł! Wiedzieliście o tym, że jeden z najprzystojniejszych polskich blogerów jeszcze jakiś czas temu za koszulkami ukrywał lekki brzuszek? Gwiazdor umiejętnie to maskował, a teraz pochwalił się... wyrzeźbioną klatą! Co za metamorfoza ;) Ekskluzywny Menel sporo schudł! Kamil Pawelski uchodzi za jednego z najprzystojniejszych mężczyzn w Polsce - bardzo dobrze ubrany, typowy "drwal". Jednak Ekskluzywny Menel nigdy nie chwalił się swoją sylwetką. W tajemnicy ostro zaczął pracować nad swoim ciałem. Efekty? Są powalające! Być może dlatego teraz bloger postanowił pokazać swój sześciopak. Pawelski chce zmotywować swoich fanów do pracy nad sobą, choć zastrzega, że nie chce być drugą Ewą Chodakowską, ani Mariuszem Pudzianowskim: No dobra, czas odsłonić karty 😉 1,5 miesiąca REFORMY MENELA pod okiem @miejski_drwal_insta za mną 💪 👊 kolejne miesiące przede mną 😎 Przy wsparciu Kik Fit Bar, którzy odpowiadają za moją dietę 🍴🍵, OSHEE który mnie nawadnia i Piotrka @miejski_drwal_insta przygotowaliśmy dla Was cykl wpisów dotyczących mojego treningu, wyżywienia i wszystkiego tego co kluczowe w mojej reformie 👊 spokojnie, nie będę męską Ewa Chodakowska ani też Menelskim Mariusz Pudzianowski 😉 Jest to akcja, która chyba bardziej mnie ma motywować do ruszania leniwego dupska, 🏋🏻‍♀️ Zobacz także: TYLKO U NAS! Kulisy ślubu Ekskluzywnego Menela! Co założył na uroczystość? "Byłem tylko tłem" Ekskluzywny Menel zapowiada, że to nie koniec: Co miesiąc będę publicznie spowiadał się ze swoich rezultatów, treningów na których pracujemy i wszystkich innych aspektów, które mają wpłynąć na poprawę mojej kondycji, sylwetki i samopoczucia 👊 #ekskluzywnymenel #miejskidrwal #followtheflag #crossfit #men #oshee #osheeworld LIVE FIGHT WIN! Czekamy na więcej...