Edyta Pazura w najnowszym podcaście Małgorzaty Ohme ujawniła, jak ogromny strach towarzyszył jej przed pierwszym spotkaniem z córką Cezarego Pazury. Cezary Pazura, znany polski aktor, był już ojcem nastoletniej córki, Anastazji, zanim poznał Edytę. Różnica wieku między kobietami to zaledwie rok.

Edyta Pazura o pierwszym spotkaniu z córką Cezarego Pazury

Edyta i Cezary Pazurowie poznali się w 2007 roku, kiedy Edyta była świeżo po maturze, a Cezary miał już status znanego aktora oraz doświadczenie w byciu ojcem. Ich związek wywołał kontrowersje ze względu na różnicę wieku oraz zaskakująco niewielki dystans wiekowy pomiędzy Edytą a Anastazją. Edyta Pazura wystąpiła w podcaście Małgorzaty Ohme, gdzie zdobyła się na szczere wyznanie o pierwszym spotkaniu z pasierbicą Anastazją. Jak się okazuje strach Edyty był ogromny. Była przekonana, że to właśnie córka Cezarego Pazury będzie osobą, która najbardziej sprzeciwi się jej obecności w życiu ojca. Uważała, że nowa kobieta w życiu taty, szczególnie tak niewiele starsza, musi wzbudzać w nastolatce bunt i niechęć.

Ja się bałam, bo jak Czarek powiedział, że ma córkę, która jest nastolatką, ode mnie jest rok młodsza, pomyślałam: 'O matko, ale będą jaja jak berety'. No przecież ja ucieknę od razu. Byłam święcie przekonana, że z jej strony będą największe problemy. No weszła kolejna kobieta, jednak tatę miała przez jakiś czas tylko dla siebie, bo mieszkali we dwoje wspomina w wywiadzie.

Tak naprawdę wyglądały początki relacji Edyty Pazury z córką Cezarego Pazury

Obawy te, jak się okazało, były całkowicie bezpodstawne. Ku zaskoczeniu Edyty, Anastazja niemal natychmiast zaakceptowała ją jako nową partnerkę ojca.

Podejrzewam, że jej było trudno, ale ona nie dawała po sobie tego poznać. Z jej strony miałam najmniej problemów. Ona mi taki dała komfort w tej miłości, w byciu razem z Czarkiem, że nie mogę złego słowa o niej powiedzieć. A bałam się bardzo. Myślałam: 'O matko, to będzie armagedon'. Ale nie było tak podkreśliła Edyta.

Tym samym, Edyta Pazura już na początku relacji mogła poczuć się pewnie w nowej rodzinie.

Jaką mamą jest Edyta Pazura?

Po latach Edyta Pazura mówi wprost - nie jest typową macochą, ale nie czuje się też wyłącznie przyjaciółką dla córki męża. Z jednej strony ich relacja jest przyjacielska, ale z drugiej Edyta traktuje Anastazję jak własne dziecko, martwiąc się o nią w trudnych chwilach.

Nie mogę być jej macochą, bo ona miała macochę - to po pierwsze. Po drugie nie chciałabym być jej macochą - zaznaczyła. - Z jednej strony (relacje - przyp. red.) są kumpelskie i takie przyjacielskie, a z drugiej strony - np. jak ona poszła na zabieg, jak miała chore zatoki, to ja się martwiłam, jak o dzieciaka swojego - dodała Pazura. - Widzę, jak Czarek się o nią martwi i to gdzieś przechodzi na mnie. Mam takie wyobrażenie tego, że ona jest w tej czwórce, że ona jest w tej puli dzieci wyznała w rozmowie.

Dzisiaj stosunki Edyty i Anastazji Pazurów wciąż są bardzo rodzinne. Co więcej, Anastazja ma świetne relacje ze swoim rodzeństwem, zwłaszcza z 17-letnią Amelią, z którą dzieli pasje i często utrzymuje kontakt. Rodzina stara się pielęgnować więzi i budować atmosferę pełnego domu, do którego każdy może wracać i w którym każdy czuje się bezpiecznie.

Zobacz również: