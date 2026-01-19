Cezary Pazura i Edyta Pazura stanowią jedno z najbardziej rozpoznawalnych i długoletnich małżeństw w polskim show-biznesie. Para pobrała się w 2009 roku i doczekała się trojga dzieci: Amelii, Antoniego i Rity. Oboje łączą też swoje siły na gruncie zawodowym, a teraz podzielili się z fanami wspólną celebracją.

Cezary Pazura przekazał to Instagramie. Świętują razem z żoną

Cezary Pazura z żoną Edytą Pazurą są zgranym małżeństwem już od 17 lat. Para doceniana jest w polskich mediach nie tylko za swoją godną podziwu wieloletnią relację, lecz także ze względu na swoją zawodową współpracę. Edyta od lat pracuje jako managerka Cezarego Pazury, zarządzając sprawami zawodowymi aktora. Razem spędzają więc ze sobą dużo czasu zarówno prywatnie, jak i służbowo. Teraz mieli okazję do wspólnej celebracji.

Cezary Pazura na swoim Instagramie udostępnił post, na który złożył się humorystyczny filmik z jego żoną w roli głównej oraz wzruszający wpis z okazji 38. urodzin Edyty Pazury.

Kocham ten dzień. 18 stycznia. Urodziny Mojej Ukochanej Żony Edytki. Najdroższa, nic w sobie nie zmieniaj, trwaj i realizuj się według Tobie tylko znanego planu i zaskakuj mnie swoją wszechstronnością jak do tej pory każdego dnia. (...) Bądź zawsze zdrowa i pełna życia. Dziękuję za piękne Dzieci, za żar, który wzniecasz we mnie nieustannie i spokój w którym dzięki Tobie potrafię się zanurzyć. napisał aktor

W dalszej części wpisu aktor nawiązał też do momentu, w którym po raz pierwszy poznał swoją żonę.

Dla mnie zawsze będziesz miała 19 lat jak w dniu, w którym Cię poznałem. Teraz też, chociaż razy dwa. Tego Ci życzę na te Urodziny i każde następne - Mąż. dodał do życzeń Pazura

Internauci nie szczędzili komentarzy pod wpisem, kolejny raz zachwycając się relacją Cezarego i Edyty.

Piękne życzenia, każda kobieta życzyłaby sobie takie słowa od swojego faceta, ,by się nie zmieniała' i w ogóle. Wszystkiego dobrego dla Żonki i dużo miłości dla Was. napisała jedna z internautek

Jesteście najfajniejszą parą. Wszystkiego dobrego Pani Edyto! Miałam Was kiedyś szansę poznać w samolocie, bije od Was ciepło i troska o siebie na wzajem! czytamy w komentarzach

Cezary Pazura zdradził radosne wieści

Kończąc urodzinowy wpis dla żony, Cezary Pazura zdradził też fanom, że właśnie w ten szczególny dzień odbyła się oficjalna premiera nowego zapachu "Aura No. 2" - perfum firmy Sky & Co, której założycielką i właścicielką jest Edyta Pazura. Aktor nie zapomniał też o pożyczeniu żonie pomyślności w jej biznesowej działalności.

Dziś premiera Twojej Aury No.2. Niech Ci się powiedzie! napisał aktor

