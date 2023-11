Reklama

Edyta Herbuś zaręczyła się ze swoim partnerem Piotrem Bukowieckim? Wszystko wskazuje na to, że gwiazda "Pierwszej miłości" zdecydowała się na kolejny krok w swoim związku! Niedawno plotkowano, że zakochani mieli pobrać się w święta Bożego Narodzenia, poza tym ich rodzina się powiększyła. Czy tak się stało?

Pod koniec grudnia Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki wyjechali razem na krótki urlop. Jak donosi "Flesz", z podróży po Europie wrócili jeszcze bardziej zakochani. Kilka dni później gwiazda zamieściła na swoim Instagramie pierwsze zdjęcie z ukochanym, które podpisała "All we need is Love" (Wszystko, czego potrzebujemy, to miłość).

Co więcej, od jakiegoś czasu na serdecznym palcu Edyty Herbuś można zauważyć obrączkę - prezent od Piotra Bukowieckiego! Czyżby zaręczynowy?

Kocham i jestem kochana. Czego chcieć więcej? A zdjęcie? To był zryw serca, reakcja na przykre wydarzenia, które mają miejsce w Polsce, i mój osobisty apel, by ludzie nie kierowali się nienawiścią – mówi w rozmowie z "Fleszem" Edyta!

Ale my nie tracimy nadziei i czekamy na zaręczyny oraz ślub tych dwojga! A wy?

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki wrócili z podróży po Europie.

Edyta nie zaprzecza, ale też nie potwierdza, że jest zaręczona!