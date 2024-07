Kariera Edyty Herbuś wypłynęła na głębokie wody dzięki jej udziałowi w "Tańcu z gwiazdami". Do tej pory wystąpiła w dwóch edycjach w charakterze tancerza. Zarówno z Kubą Wesołowskim jak i z Marcinem Mroczkiem zajęła trzecie miejsce. To właśnie udział w programie otworzył jej drzwi do show biznesu.

Wygląda na to, że w tancerce obudził się jej instynkt i chętnie wystąpiłaby w nadchodzącej edycji show, tym razem realizowanej przez stację Polsat. Na rzecz programu gotowa jest nawet porzucić przynoszącą jej stały dochód posadę w "Klanie" gdzie wciela się w postać... instruktorki tańca.

Znajomy Herbuś w rozmowie z magazynem "Rewia" powiedział, że dostała ona bardzo kuszącą propozycję od producentów nowej edycji show i rozważa jej przyjęcie.

Chcielibyście powrotu Edyty do show?

