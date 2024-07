Edyta Górniak zabiera do USA swojego syna Allana! Gwiazda bywa w USA regularnie. Powód? Artystka nagrywa tam wokalne partie na swoją nową płytę. W kolejną podróż do Ameryki wokalistka wybiera się już pod koniec marca. Jednak tym razem zabiera ze sobą syna Allana. W Stanach spędzą też święta – w Niedzielę Wielkanocną będą świętować 12. urodziny chłopca. I choć to wyjazd miał być głównym prezentem dla Allana, Edyta przygotowała jeszcze inne, dodatkowe atrakcje.

Zaprosiła znajomych do japońskiej restauracji. Potem w planach jest lot helikopterem nad Nowym Jorkiem – mówi w rozmowie z „Fleszem” znajomy artystki.

Edyta Górniak zdradziła też na jaki prezent namawiał ją ukochany syn.

Allan kocha adrenalinę! Na gwiazdkę poprosił o skok ze spadochronem. Nie dostał go, ale, niestety, nadal podtrzymuje to życzenie. A ja? Nadal się nie zgadzam. Umarłabym ze strachu – śmieje się wokalistka.

Ze Stanów Edyta wróci na początku kwietnia, prosto na przygotowania do występu na gali Boxing Night, która 15 kwietnia odbędzie się w Częstochowie.

Pierwszy raz w Polsce artystka tej klasy zaśpiewa w ringu. Edyta to absolutnie najlepsza polska piosenkarka i cieszę się, że to właśnie ona wystąpi przed tak ważną dla mnie walką o pas mistrza Europy wagi ciężkiej w formule K1 – powiedział „Fleszowi” Marcin Najman, współwłaściciel grupy NW Promotion, która organizuje galę.

