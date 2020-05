Edyta Górniak w wywiadzie stwierdziła, że nie da się zaszczepić! A co zrobiła przed studiem?

Edyta Górniak wie jak sprawić, by było o niej głośno. Wielka gwiazda polskiej estrady wywołała ostatnio sporo kontrowersji, gdy zadeklarowała w telewizji, że nie zamierza się zaszczepić gdy już powstanie szczepionka na koronawirusa. Co więcej, nie pozwoli na to również synowi Alanowi. Ale wokalistka mówiła również o maseczkach. Co myśli o przymusie ich noszenia? Zobaczcie, bo jej poglądy również odbiegają nieco od oficjalnej linii. A jak pokazali fotoreporterzy, Edyta Górniak wprowadza je w czyn...

Edyta Górniak była w piątek gościem telewizji wrealu24. Jak deklarowała prowadzącemu długi wywiad, woli odejść z tego świata, niż dać się zaszczepić!

Dopóki żyję, nie dam się zaszczepić. Jeśli to będzie przymusowe, to przysięgam państwu, jak tutaj jestem, że wolę odejść z tego świata niż pozwolić komukolwiek wstrzyknąć w mój organizm cokolwiek, czego ja nie znam - mówiła w wrealu24.

Dodała bardzo dobitnie:

Jeśli będzie to oznaczało zagładę dla nas, to trudno. (...) Ja nie zgodzę się na szczepienia, mój syn nie zgodzi się na szczepienia. A jeśli będą nas chcieli za to rozstrzelać, to nas rozstrzelają.

Edyta Górniak o noszeniu maseczek

Górniak w wywiadzie mówiła dużo o epidemii i swoich poglądach na jej temat. Wątpliwości miała również co do noszenia maseczek. Co sądzi o przymusie ich noszenia?

Zdecydowanie należy podchodzić do zdrowia odpowiedzialnie i rozważnie. (…) Jeśli faktycznie stanowi to jakieś zagrożenie, że jesteśmy bez maseczek, to należy to szanować. Natomiast jesteśmy w lesie na spacerze, w parku na plaży, nie ma w pobliżu obcych osób, jesteśmy sami w aucie, to trzeba oddychać. Oddech to jest podstawowa funkcja życiowa. Nie można zabronić ludziom oddychać - mówiła Górniak w wrealu24.

Wokalistka miała też radę:

Organizm trzeba dotleniać, dlatego jeśli idziecie państwo z rodziną, nie jesteście w jakimś tłumie, w autobusie, tylko gdzieś na powietrzu, to ja bym osobiście zdejmowała. Ja to po prostu robię, dlatego że się nie mogę udusić. Jak mam się udusić, to sobie strzelę w łeb, bo co to za życie, jak nie można oddychać - stwierdziła.

I rzeczywiście, widać to było przed studiem telewizyjnym, gdzie Górniak udzielała wywiadu. Na ulicy sfotografowano ją bez maseczki. Zobaczcie.

Idącą bez maseczki gwiazdę sfotografowali paparazzi.

Trzeba przyznać, że gwiazda wyglądała zjawiskowo.

Maseczkę niosła w ręku.

Edyta Górniak to prawdziwa gwiazda, dla fotografów ma zawsze promienny uśmiech. A jak zapewniła, przytuli zawsze każdego fana - czy w maseczce, czy bez.

