Kolejna, nieznana odsłona konfliktu między Edytą Górniak a Dodą ujrzała światło dziennie. Edyta jakiś czas temu nagrała filmik, w którym tłumaczy, dlaczego nie przyjęła zaproszenia Dody na koncert "Artyści przeciw nienawiści". Wokalistka nie zostawiła suchej nitki na Rabczewskiej, wypominając jej chęć zrobienia sobie dobrego PRu oraz nieczyste intencje. Wielokrotnie zaznaczyła również, że ma zupełnie inny poziom wrażliwości niż Dorota. Padło naprawdę wiele mocnych słów:

Takie momenty, kiedy potrzebujemy czuć jedność, to jest bardzo ważne, to piękna emocja. Ale uważam, że ta emocja została użyta jako platforma do naprawienia PR-u przez Dorotę. Nie przemówiło do mnie to, że ktoś w toalecie, po kąpieli, nagrywa taki filmik w momencie, kiedy mamy żałobę narodową w Polsce. Gdyby Dorota miała więcej wyczucia, więcej wrażliwości na tę sytuację, to trafiłaby do mnie. Jest w Polsce znana jako osoba, która obraziła najwięcej ludzi w show-biznesie - mówiła Edyta na InstaStories.