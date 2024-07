Edyta Górniak tej jesieni będzie jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd. Wszystko przez udział w trzeciej edycji "The Voice of Poland" oraz pracy nad nowym albumem. Zobacz: Znamy zachcianki Edyty Górniak w "The Voice"

Kilkanaście dni temu wokalistka ze swoim partnerem udała się na krótkie wakacje, aby nabrać sił przed nowymi wyzwaniami. Edyta na swoim Instagramie pochwaliła się jedną fotką z wyjazdu. Widzimy ją na rajskiej plaży topless, lecz owiniętą w koc.

Okazuje się, że koc jest prezentem od fanów artystki. Fotka od razu wzbudziła poruszenie wśród miłośników talentu wokalistki, którzy w komentarzach zaczęli wyznawać Edycie swoją miłość.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz kiedy Edyta pozuje ubrana jedynie w koc. W tym roku owinięta w miękki materiał pozowała na ściance podczas wyborów Miss Polonia. Tym samym udowodniła, że ma do siebie ogromny dystans.

