Pod koniec zeszłego tygodnia pojawiła się informacja, jakoby rozpadł się związek Edyty Górniak i Piotra Schramma. Sensacyjne doniesienia jednego z tabloidów wywołały prawdziwą medialną burzę. Głos w tej sprawie szybko zabrała sama diwa, która pomimo swojego urlopu, poprzez Facebook'a wydała oświadczenie. Zobacz: "Nadal jesteśmy rodziną"

W najnowszym numerze magazynu "Flesz" znalazły się zdjęcia paparazzi zrobione przed wylotem Górniak i jej partnera na krótkie wakacje. Fotki potwierdzają słowa Edyty. W jej związku działo się coś nie tak. Wokalistka i prawnik oczekując na samolot zachowywali się jak każda będąca ze sobą para. Trzymali się za ręce oraz okazywali subtelne gesty sympatii.

Edyta w towarzystwie Piotra spędziła miłe chwile i na kilka dni wyleciała z kraju, aby w ukochanej Azji naładować akumulatory przed rozpoczęciem "przesłuchań w ciemno" do trzeciej edycji "The Voice of Poland". O tym jak wypadła gwiazda przekonamy się po raz pierwszy 7 września na antenie TVP 2.

