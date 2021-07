Czwarta fala koronawirusa coraz bliżej! Jak będzie wyglądał nowy lockdown?

Obostrzenia, które powinny zakończyć się 27 grudnia prawdopodobnie nadal będą obowiązywały. Taka jest rekomendacja ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, którą ogłosił podczas konferencji. Ma to na celu uniknięcie trzeciej fali koronawirusa . Gdyby trzecia fala pandemii nastąpiła z dzisiejszego poziomu, mielibyśmy olbrzymi wzrost zachorowań. Aby uniknąć tego, postulujemy, aby obostrzenia pozostały na podobnym poziomie - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji dotyczącej szczepień, która odbyła się 14 grudnia. Czy obostrzenia zostaną zniesione po feriach? Minister zdrowia po spotkaniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w którym uczestniczyli również premier Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda, na konferencji poinformował, że będzie rekomendował przedłużenie obostrzeń: Będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności tych obostrzeń, które dotyczą okresu ferii - po to, aby uniknąć trzeciej fali - powiedział wprost minister zdrowia. Obostrzenia zdaniem ministerstwa zdrowia są konieczne ze względu na realne ryzyko pojawienie się trzeciej fali koronawirusa! Nadal liczba zgonów osób chorych na Covid-19 jest bardzo wysoka, stąd obawa, że po zniesieniu obostrzeń Polacy tłumnie ruszyliby na ferie, a to spowodowałoby drastyczny wzrost zakażeń koronawirusem. Zobacz także: Kontrowersyjne zalecenie WHO na Boże Narodzenie. Zepsuje Polakom święta? Minister zdrowia rekomenduje przedłużenie obostrzeń do 17 stycznia.