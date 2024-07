Edyta Górniak przez ostatnie kilka miesięcy przechodziła trudny okres. Jej sprawy zawodowe nieco się skomplikowały, a i sprawy rodzinne nie były w najlepszej kondycji. Okazuje się jednak, że wokalistka ma obok siebie osobę, która ją wspiera. Zobacz: Górniak trafiła do szpitala. Pomagał jej znany muzyk. To romans?

Diwa chciała odetchnąć od zamieszania jakie wokół niej nastało, dlatego postanowiła spędzić święta w Lizbonie, gdzie ma swoją posiadłość. Jednak jak podaje "Rewia" Górniak wystawiła ją na sprzedaż, ponieważ prawie w niej nie przebywa. Z pewnością zaopatrzy się też w następną nieruchomość, ale wszystko w swoim czasie. Najpierw piosenkarka musi uporządkować swoje życie prywatne i wbrew temu, co podają tabloidy nie zamierza odcinać syna od Dariusza K.:

Allan bardzo to wszystko przeżywa. Edyta także, ale nieprawdziwe są plotki, że chce synowi zmienić nazwisko i pozbawić byłego męża praw rodzicielskich. Bez względu na to co się stało, Darek jest ojcem chłopca i przecież kiedyś wyjdzie z więzienia. Edyta nie chce zabierać mu syna.