Edyta Górniak zezwoli eksmężowi Dariuszowi K. na spotkanie z ich synem Allanem? Po finale show "Hit, Hit Hurra" Edyta Górniak wróci do Stanów. Jak donosi "Flesz", artystka razem z synem Allanem ponownie przyjedzie do Polski na Boże Narodzenie. Święta spędzą wspólnie z mamą artystki, Grażyną Jasik, w rodzinnym Opolu. Potem we troje wyjadą do Zakopanego, gdzie Edyta zaśpiewa na sylwestrowym koncercie TVP. Czy jej syn spotka się z tatą, Dariuszem K., którego nie widział od ponad dwóch lat? Wszystko wskazuje na to, że... nie! Powód?

Reklama

O tym, że Dariusz opuścił areszt, Edyta dowiedziała się z mediów. On sam się jeszcze z nią nie skontaktował. Ale o jego spotkaniu z synem i tak nie ma mowy. Edyta uważa, że Allan nie jest na nie psychicznie gotowy - zdradził "Fleszowi" znajomy gwiazdy.

Teraz, kiedy eksmąż artystki jest na wolności, Edyta Górniak może wznowić sprawę o podział wspólnego majątku z Dariuszem K. Czy się na to zdecyduje? Przeczytasz w nowym "Fleszu".

Przeczytaj także: Allan Krupa komponuje piosenki dla mamy!

Zobacz także

Edyta Górniak spędzi Boże Narodzenie z synem w Polsce.

Allan Krupa nie widział się ze swoim ojcem od ponad dwóch lat.

Instagram