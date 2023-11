Edyta Górniak już od 15 lat spełnia się w najważniejszej roli swojego życia - mamy. Artystka wiele razy podkreślała, że to właśnie jej syn Allan jest dla niej najważniejszą osobą na świecie. Nastolatek z pewnością zawsze może liczyć na swoją mamę, która wspiera go na każdym kroku.

Teraz Edyta Górniak w najnowszym wywiadzie przyznała, że jej syn może rozmawiać z nią na każdy temat, nawet ten najbardziej intymny. Artystka nie boi się poruszać z Allanem tematu seksu!

Edyta Górniak w rozmowie z "Faktem" przyznała, że podczas rozmów z synem nie boi się poruszać tematu... seksu! Piosenkarka nie ukrywa, że ma świetny kontakt z Allanem i chce, żeby nastolatek wiedział, że ze swoją mamą może rozmawać nawet na tak intymne tematy.

Chciałabym, żeby on miał komfort, że może z matką rozmawiać na różne tematy, ale też nie chciałabym go krępować. (...) Proszę go, żeby był ostrożny, rozważny. Dla mnie jako mamy jest najważniejszy aspekt emocjonalny, żeby ktoś po prostu nie złamał mu serca. Żeby kobiety, dziewczyny nie wykorzystywały jego wrażliwości, bo jest bardzo wrażliwy.