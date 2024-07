Syn Edyty Górniak ma dziewczynę! Gwiazda musiała więc przeprowadzić z 12-latkiem poważną rozmowę na temat... seksu. Piosenkarka, która wiele razy podkreślała, że to właśnie Allan jest najważniejszym mężczyzną jej życia, z pomocą psychologa szkolnego zaczęła wprowadzać go w dorosły świat. Edyta Górniak w rozmowie z Super Expressem opowiedziała o tym, jak udało się jej uporać z tematem seksu. Przy okazji zdradziła, że ostatnie walentynki Allan spędził ze swoją sympatią.

Kiedyś mówiłam Allanowi o bocianach. Kiedyś też Allan zapytał mnie, skąd się wziął. Powiedziałam, że z miłości. A jak się zaczął uczyć różnych takich kwestii biologicznych i odpowiedział na zadane przez pana w klasie pytanie: "Czy ktoś wie, skąd się biorą dzieci?", Allan powiedział: "Ja wiem, z miłości". Wszystkie dzieci się śmiały. To było smutne bardzo. Przyszedł czas, że musieliśmy o tym pogadać. Trochę ja pogadałam, trochę psycholog szkolny. Trochę dzieci między sobą. To taki delikatny temat, ale nieunikniony. Allan ma już 12 lat, ma już sympatię. Chociaż mówi, że ja to źle nazywam, bo to nie jest sympatia, tylko dziewczyna! Miałam w walentynki koncert. Pytałam, czy przyjdzie. Odpowiedział, że jedzie do swojej dziewczyny - powiedziała artystka.

Wygląda więc na to, że w życiu Edyty Górniak nastąpiło ostatnio sporo zmian. Kilka tygodni temu artystka przeprowadziła się z Warszawy do Krakowa, a teraz w życiu jej ukochanego synka pojawiła się pierwsza miłość. To z pewnością jest przełomowy moment w życiu każdej matki, która ma dorastającego syna.

