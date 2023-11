1 z 5

Trudne chwile w życiu Edyty Górniak. Na początku sierpnia gwiazda przyleciała do Polski, żeby nagrać nowy klip i wziąć udział w nagraniach "The Voice Kids". Niestety, artystka nie wystąpi w nowej edycji show TVP, a jej miejsce zajmie Cleo. Co się stało? Gwiazda w ostatniej chwili musiała zrezygnować z udziału w show, ponieważ jej mama trafiła do szpitala z podejrzeniem udaru. Edyta szybko znalazła zastępstwo, spakowała walizki i pojechała do Opola, gdzie mieszka jej rodzina. Jak się okazuje, artystka zadbała o to, żeby w szpitalu jej mamie niczego nie brakowało oraz sprowadziła do niej specjalistę z Wrocławia.

– Edyta budzi wśród personelu ogromny respekt. Zadbała o to, by jej mama miała najlepszą opiekę. Załatwiła jej nie tylko izolatkę, ale i sprowadziła do Opola najlepszego specjalistę z dziedziny neurologii z Wrocławia – zdradza informator "Faktu".

Jak teraz czuje się Grażyna Jasik? Gwiazda pokazała zdjęcie mamy ze szpitala!

