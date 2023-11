1 z 5

Tym razem Edyta Górniak (45) nie wahała się ani sekundy. Przerwała nagrania do telewizyjnego show i wsiadła do samochodu, aby jak najszybciej dotrzeć do Opola. Jej mama, Grażyna Jasik (62), trafiła tam bowiem do szpitala z podejrzeniem udaru. Cała rodzina została postawiona na nogi.

Z Londynu natychmiast przyleciała młodsza siostra Edyty Małgorzata. Alarm na szczęście okazał się fałszywy, to nie był udar, ale Jasik została poddana szeregowi badań. Były one konieczne, bo mama gwiazdy od lat ma problemy ze zdrowiem i przeszła kilka poważnych operacji.

– Poczuła się lepiej, gdy tylko zobaczyła Edytę. Jej wsparcie jest czymś, na co czekała od wielu lat – mówi „Party” znajoma rodziny.

Miłość między mamą a córką bywa silna, ale często też skomplikowana. Tak właśnie było w przypadku Edyty i Grażyny.

Trudny start

Górniak miała sześć lat, gdy jej tata rozstał się z mamą. Edyta bardzo to przeżywała, długo nie mogła pogodzić się z odejściem ojca. Nie było jej łatwo zaakceptować nowego partnera mamy, Zdzisława Jasika. Gdy miała 14 lat, mama i ojczym dostrzegli w niej ogromny talent i zapisali na lekcje śpiewu do Elżbiety Zapendowskiej. I to ona jako pierwsza zadzwoniła do nich, gdy zauważyła, że od jakiegoś czasu po lekcjach czeka na Edytę starszy od niej adorator...

