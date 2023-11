1 z 5

Czy czerwień będzie królować tej jesieni na wszystkich imprezach dla gwiazd, które właśnie się zaczynają? Wszystko wskazuje na to, że tak! Kolejnym dowodem na to jest najnowsza stylizacja Edyty Górniak, która zdecydowała się na premierę filmu "Dywizjon 303" założyć czerwoną suknię do ziemi! Bufiaste rękawki, kokardka, kołnierz pod samą szyję... i ten dekolt!

Edyta Górniak pokazała sporo! Naszym zdaniem, wyglądała bardzo podobnie do Anny Muchy, która na prezentację ramówki TVP wybrała suknię w czerwonym kolorze, również do samej ziemi.

