Edyta Górniak w jednym z ostatnich wywiadów podzieliła się przykrym doświadczeniem. Gwiazda wyznała, że padła ofiarą oszustwa finansowego ze strony księgowej, o którym dowiedziała się w połowie roku. Jak wyznała, był to dla niej jeden z najtrudniejszych momentów w ostatnim czasie.

Edyta Górniak ikoną polskiej muzyki

Edyta Górniak od lat uznawana jest za jedną z największych diw polskiej sceny muzycznej. Jej nazwisko niezmiennie kojarzy się z wyjątkowym głosem, charyzmą i artystyczną klasą, które zapewniły jej trwałe miejsce w historii rodzimej muzyki rozrywkowej. Artystka regularnie zapraszana jest na prestiżowe koncerty, gale i wydarzenia kulturalne, gdzie jej występy zawsze budzą duże zainteresowanie.

Szczególnym momentem w karierze Edyta Górniak był udział w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku. Reprezentując Polskę z utworem "To nie ja!", zajęła drugie miejsce, osiągając do dziś jeden z najlepszych wyników w historii kraju w tym konkursie. Sukces ten umocnił jej pozycję nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej, czyniąc ją ikoną polskiej muzyki.

Edyta Górniak padła ofiarą oszustwa

Diwa chętnie udziela wywiadów, w których zdradza kulisy zarówno swojej codzienności, jak i życia zawodowego. W rozmowie z jednym portali podzieliła się nieprzyjemną sytuacją, która wydarzyła się w połowie roku. Jak przyznała, padła ofiarą oszustwa.

Niestety muszę przyznać trochę ze wstydem, po prawie trzech latach intuicji, że nie wszystko się zgadza w mojej księgowości przyznała w rozmowie z Wirtualną Polską.

Gwiazda będzie musiała mierzyć się z konsekwencjami kradzieży, której ofiarą padła kilka miesięcy temu.

W połowie roku dowiedziałam się, że byłam okradana. Narosło bardzo dużo różnych problemów przez kilka lat. Przy okazji jestem naprawdę szczerze wdzięczna Urzędowi Skarbowemu w Łodzi, który bardzo mi pomógł. Pomogła mi policja dodała.

Edyta Górniak w rozmowie przyznała, że zdecydowała się skierować sprawę na drogę prawną. Nie ukrywała jednak rozczarowania i smutku, podkreślając, że osoba, która ją oszukała, była drugą kobietą.

Obecnie sprawa jest w prokuraturze. Bardzo trudny temat. Powiem wprost. Jestem kobietą, matką, samotnie wychowuję mojego syna. Nie mam męża, brata, ojca. Szkoda, że kobieta kobiecie, bo to była pani księgowa, potrafi z premedytacją po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, że mam stan przedzawałowy. A naprawdę tak było w tym roku podsumowała.

