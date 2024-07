Edyta Górniak w ekskluzywnym wywiadzie dla Party.pl opowiedziała o swoim ukochanym synu. Diva przed naszą kamerą przyznała, że czasami musi wprowadzić trochę dyscypliny. Edyta Górniak zdradziła także, że często musi rozmawiać z Allanem o rzeczach, które kompletnie ją nie interesują a dla niego są bardzo ważne.

Czasem muszę być żołnierzem w domu, trochę podnieść ton i wprowadzić dyscyplinę. Bardzo szybko potrafię wybaczyć, za szybko odpuszczam kary więc Allan czasami tego nadużywa (...) Muszę być też dla niego czasem mężczyzną... I muszę z nim czasem rozmawiać o rzeczach, które mnie w ogóle nie interesują jak np. boks, sportowe strzelectwo, wspinaczki. Robię to dla niego, bo wiem, że to mężczyzna, to chłopak... On nie może być miałki, musi mieć charakter, musi się skaleczyć.