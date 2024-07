Edyta Górniak przeprowadziła się do Krakowa już kilka tygodni temu. Dlaczego? W mediach pojawiło się sporo teorii na ten temat. Jednak dopiero teraz diwa zdradziła prawdziwe powody. W rozmowie z Dzień Dobry TVN Edyta Górniak mówi, że impulsem do przeprowadzki był jej... wiek:

Za tym impulsem stoi wiek! A tłumacząc dokładnie - chodzi o to, że pomyślałam sobie, kiedy skończyłam rok jubileuszowy, że gdyby był koniec świata jutro, no to co chciałabym zrobić. I okazało się, że bardzo dużo rzeczy chcę zrobić. I zawsze w Polsce mieszkałam w Warszawie, a kochałam Kraków, i mówię: no to zobaczmy! - mówi Górniak.