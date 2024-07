Edyta Górniak coraz częściej i więcej mówi o nowym albumie. Jeśli wierzyć zapewnieniom wokalistki, ukaże się on jeszcze w tym roku. Pierwszą odsłoną tego co na nim usłyszymy miał być singiel "Your High". Niestety z różnych przyczyn nie został on jeszcze publicznie udostępniony. Niedawno informowaliśmy was, że Edyta zdecydowała się na wyjazd z Polski i nakręciła teledysk za Oceanem. Przypomnijmy: Edyta Górniak kręci klip. Wiemy gdzie!

Diwa nagrywanie nowego krążka rozpoczęła w ubiegłym roku. Jednak śmierć jej byłego menadżera, Wiktora Kubiaka, tak na nią wpłynęła, że nie była w stanie wrócić do studia. Teraz powoli się to zmienia. Górniak ponownie nagrywa materiał, ale jak sama przyznaje, nie jest to łatwe zajęcie, kiedy jest się nie tylko wokalistką, ale również mamą.



Chciałabym nagrać płytę jak najszybciej, jednak zmieniły się okoliczności, w których tworzę. Kiedyś mogłam wejść do studia, zamknąć się na pół roku i wyjść z gotową płytą. Teraz jestem mamą i muszę pracować etapami. Na pierwszym miejscu jest moje dziecko, na kolejnym muzyka. Zawsze po kilku dniach przerwy w nagrywaniu muszę wdrażać się w proces od samego początku. I żeby to było wiarygodne i autentyczne trzeba przesiąknąć konkretnym utworem – wyjaśnia wokalistka w rozmowie z Newseria Lifestyle.

Gwiazda doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jej wierni fani z niecierpliwością oczekują nowego albumu - wszak ostatnie wydawnictwo pochodzi sprzed dwóch lat. Przyznaje jednak, że męczy ją presja ze strony słuchaczy, z którymi nie może podzielić się informacjami na temat nowej płyty.



Zdaję sobie sprawę z tego, że oczekiwanie na moją płytę jest ogromne. Cieszy mnie to, chociaż presja jest odrobinę męcząca. I nie tylko dla fanów, lecz także dla mnie. Ja wiem na temat nowego albumu dużo więcej niż oni i gdybym tylko mogła, wtajemniczyłabym ich w etapy mojej pracy. Czasem decyduję się wtajemniczyć fanów. Wysyłam im na Instagram różne zdjęcia ze studia, żeby wiedzieli, że pamiętam o muzyce. Nie podjęłam jeszcze decyzji o premierze. Nie chcę za dużo mówić na temat materiału, bo brzmienie albumu ewoluuje cały czas, tak jak zmieniają się moje odczucia wobec muzyki.- dodaje.

Czekacie na nowy album od Edyty? Jesteście ciekawi jej nowego oblicza?

