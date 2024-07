Edyta Górniak od kilku miesięcy zapowiada wielką premierę nowego singla "Your High". Najpierw piosenkę mieliśmy usłyszeć podczas sylwestra we Wrocławiu, ale warunki techniczne nie pozwoliły na spełnienie wymagań diwy. Od tego czasu minęło już kilka miesięcy, i wiele wskazuje, że w końcu Górniak sfinalizuje swój projekt z sukcesem. Co więcej, być może z premierą utworu połączona będzie premiera teledysku. Skąd taki wniosek?

AfterParty.pl dowiedziało się, że Edyta aktualnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to wizyta turystyczna, a związana z planami zawodowymi. Udało nam się dotrzeć do wideo z planu klipu Górniak, który udostępnił jeden z amerykańskich producentów, dodając także opis:

- Nie wiem czy śnię, ale właśnie skończyłem zdjęcia do nowego teledysku jednej z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce i całej Europie.

Kiedy zobaczymy nowy teledysk Edyty? Być może przy okazji któregoś z festiwalu. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, o występ diwy starają się organizatorzy dwóch największych muzycznych wydarzeń.

Czekamy.

Edyta Górniak kilka dni przed wylotem do USA: