Najbliższe miesiące zapowiadają się dla Edyty Górniak pracowicie. Wokalistka nie tylko zasiądzie na trenerskim fotelu w show "The Voice of Poland", ale i będzie intensywnie pracować nad materiałem na nowy album. Zobacz: Górniak pokazała jak pracuje w studiu nad nową płytą

Nam udało się porozmawiać z artystką podczas Sopot Top of the Top Festival. Diwa zdradziła nam, kiedy usłyszymy singiel zapowiadający nową płytę.

- W październiku startuje singiel, który będzie zapowiadała tę płytę. Tyle mogę powiedzieć. Miała być ta premiera we wrześniu, ale poprzez to, że przyjęłam zaproszenie do "The Voice", to jak spojrzałam na kalendarz działań różnych, to wymusiło zmianę tej premiery. Myślę, że to będzie koniec października - zdradziła Edyta Górniak w rozmowie z AfterParty.pl.