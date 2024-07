Edyta Górniak na okładce najnowszego numeru magazynu "Party". Przypominamy, że kilka dni temu gwiazda została wezwana do sądu z powodu pozwu rodziców Dariusza K., którzy zarzucają jej, że przez przeprowadzkę do Krakowa utrudnia im kontakty z wnukiem Allanem. W "Party" Edyta Górniak tłumaczy, dlaczego chce chronić Allana przed kontaktami ze skazanym ojcem. "Beztroskie dzieciństwo zostało mu już odebrane", mówi gwiazda. Co jeszcze w nowym "Party"?

Wywiad z Michałem Szpakiem, który został przeprowadzony z wokalistą tuż przed jego wyjazdem na Eurowizję. W wywiadzie Michał mówi, że nie przejmuje się tym iż nie jest faworytem, bo zwyciężczyni Eurowizji sprzed dwóch lat - Conchita Wurst również nie była typowana na zwyciężczynię. Do tego artykuł o Sylwii Juszczak i Mikołaju Krawczyku, którzy już nie ukrywają swojego związku czy przegląd najpiękniejszych kreacji z gali MET w Nowym Jorku.

Edyta Górniak na okładce "Party":

Edyta Górniak chce chronić syna Allana

"Party" możecie kupić z dodatkami do wyboru - MagBooki "Forma w ciąży" lub "Ślub idealna Panna Młoda".

W najnowszym numerze "Party" znajdziecie też kupon zniżkowy na kwiaty i prezenty!