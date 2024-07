W weekend Edyta Górniak była jedną z gwiazd koncertu na Wembley Arena. Artystka zaśpiewała trzy piosenki - dwa ostatnie single i utwór wybrany przez fanów w internetowym głosowaniu. Wykonanie "Impossible" nie do końca przypadło fanom Górniak do gustu. Wyraz swojego rozczarowania dali na Facebooku publikując serię negatywnych komentarzy.

Czuję duże rozczarowanie. Impossible - nietrafione w dźwięki, Glow on i Your High bez pazura, stonowano i... nudno. Moim zdaniem wina braku koncertów, za duża przerwa, technicznie słabo jak na Edytę Górniak. Nie wiem co to było, ale spodziewałem się zdecydowanie więcej od tego występu skoro tyle miesięcy było gadania o tym - napisał Tomasz