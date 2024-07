Już jutro na legendarnej Wembley Arena wystąpią najpopularniejsi polscy artyści. Na brytyjskiej scenie swoja piosenki zaśpiewają m.in. Edyta Górniak, Patrycja Markowska, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Andrzej Piaseczny i LemON. Wydarzenie będzie transmitowane w internecie.

Jak ustaliło AfterParty.pl, polska ekipa przed chwilą wylądowała w Londynie. Lot opóźnił się aż o dwie godziny i być może trwałoby to jeszcze dłużej, gdyby nie... Edyta Górniak. Diwa stawiła się na pokładzie jako jedna z pierwszych pasażerek, dlatego też kiedy oczekiwanie na wylot z Warszawy przeciągało się, postanowiła wziąć los w swoje ręce.

- Siedziałam z mężem z przodu, aż tu nagle z głośników słyszymy "Dzień dobry Państwu, tu Edyta Górniak. Jeśli lot opóźni się o kolejną godzinę to zaśpiewam Państwu hymn", na koniec życząc przyjemnego lotu. Byliśmy zaskoczeni jej obecnością, a jeszcze bardziej tym, że jest tak bezpośrednią i ciepłą osobą. Kiedy już wystartowaliśmy, Edyta przejęła rolę stewardessy i roznosiła batoniki przekazując je wszystkim pasażerom razem z szerokim uśmiechem - relacjonuje nasza czytelniczka

Jak to mogło wyglądać? Patrycja Markowska na swoim Facebooku pokazała zdjęcie z pokładu, na którym Edyta faktycznie trzyma koszyk z czekoladowymi wafelkami - typową przekąską dla klientów korzystających z usług Polskich Linii Lotniczych LOT.

Tym sposobem Edyta udowodniła, że ma do siebie dystans.

A co jutro zaśpiewa na Wembley Arena? Serwis jastrzabpost.pl doniósł, że gwiazda wykona trzy single: "Your High", "Glow On" i "Impossible". Nam udało się dowiedzieć, że "Glow On" zabrzmi w nowej aranżacji, którą od kilku tygodni artystka aktywnie promuje w stacjach radiowych i internecie.

