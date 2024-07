1 z 10

Edyta Górniak dużo uwagi, gdy pojawia się na scenie czy w telewizji przykłada do swojego wizerunku. Wokalistka uwielbia modowe metamorfozy i nie boi się eksperymentować w kwestiach kreacji czy fryzur. W tym tygodniu w Warszawie były nagrywane bitwy trzeciej edycji "The Voice of Poland". Gwiazda na swój Instagram wrzuciła kilka fotek z planu, na których ma nową fryzurę.

Edyta postanowiła zrobić sobie na głowie burzę loków. Jej obecna fryzura przypomina trochę styl ery disco. Musimy przyznać, że dawno nie widzieliśmy gwiazdy w takim wydaniu. Artystka dotychczas pokazywała się głównie w prostych włosach.

Pasuje Edycie nowa fryzura. Myślicie, że zostanie przy niej na dłużej?

