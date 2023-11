Edyta Górniak znowu ma problemy z synem Allanem! Okazuje się, że 15-latek znów pali papierosy, choć deklarował wokalistce, że postara się tego już nie robić. Paparazzi znów przyłapali Allana na tzw. dymku.

Reklama

"Mama wystarczająco suszyła mi głowę za ten urodzinowy parowóz", mówił Allan Krupa tuż po swojej imprezie urodzinowej, gdy ukazały się jego pierwsze zdjęcia z papierosem w ustach.

Ten obrazek rozzłościł Edytę Górniak, która publicznie zapowiedziała, że wyciągnie konsekwencje wobec syna. Zagroziła mu, że jeśli nie rzuci nałogu, znów będzie z nią mieszkał i codziennie dojeżdżał 70 kilometrów do szkoły wojskowej, do której uczęszcza. Gwiazda zawsze powtarzała, że dla niej zdrowy i higieniczny tryb życia to priorytet i chciałaby, by tej samej zasadzie hołdował jej syn – zwłaszcza, że zdrowie ostatnio spłatało Edycie figla.

Ale jak się okazuje, nastolatek nie wziął sobie słów mamy do serca i znów został przyłapany na paleniu. Jak teraz zareagowała Edyta?

„Zatłukę go!”, skomentowała wokalistka, gdy zobaczyła Allana po raz kolejny z papierosem.

I postanowiła, że teraz będzie miała na syna oko. Dlatego już w sierpniu zabiera go ze sobą na ponad dwa tygodnie do USA, gdzie gwiazda zagra kilka koncertów. Edyta odwozi też osobiście Allana na lekcje języka migowego. Krupa uczy się bardzo intensywnie, bo już we wrześniu poprowadzi zajęcia dla osób głuchoniemych o bohaterach wojennych.

Więcej o Edycie Górniak przeczytasz w nowym "Fleszu".

Mat. prasowe

Edyta Górniak ma problemy z synem Allanem.

East News