Edyta Górniak: poruszające słowa syna na 53. urodziny

14 listopada 2025 roku to wyjątkowy dzień dla Edyty Górniak. Tego dnia jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek świętowała swoje 53. urodziny. Edyta Górniak, znana ze swojego niepowtarzalnego głosu i wieloletniej obecności na polskiej scenie muzycznej, otrzymała tego dnia wyjątkowy prezent — publiczne życzenia od swojego syna, Allana Krupy. Wzruszający wpis pojawił się na Instagramie i natychmiast zdobył ogromne uznanie fanów.

Allan Krupa opublikował poruszający wpis z okazji 53. urodzin Edyty Górniak

Syn Edyty Górniak, Allan Krupa, opublikował na swoim profilu na Instagramie wyjątkową wiadomość. W dniu urodzin mamy zamieścił emocjonalny wpis na Instastory, który błyskawicznie poruszył internautów. Pełne miłości i czułości słowa skierowane do matki udowodniły, jak bliskie relacje łączą ich oboje.

W dniu twoich urodzin chciałbym tobie uświadomić, że czas ci sprzyja, bo wyglądasz tak samo, jak kiedy odprowadzałaś mnie do szkoły w pierwszej klasie podstawówki. A poza tym chciałbym podziękować tobie za każdą rozmowę, troskę i każdą radę, nawet jeśli jej jeszcze nie rozumiem. Za twoją niewyobrażalną siłę, ciepłe serce i dobroć; za to, że nawet kiedy jest wokół chaos i setki spraw, ty o mnie pamiętasz czytamy we wpisie Allana.

W dalszej części wpisu Krupa złożył mamie życzenia i podziękował za wsparcie, na które cały czas może liczyć.

Życzę ci, abyś odnajdywała codziennie coraz więcej spokoju i wewnętrznego szczęścia i niech staje się rzeczywistością wszystko to, co odkładałaś na później. Aby świat oddawał ci tyle samo czułości, ile dajesz jemu na co dzień i żeby los zawsze rozpieszczał cię zdrowiem, siłą i spełnieniem, tak samo jak ty mnie małego. Pamiętaj, że jesteś niezastąpiona. Kocham cię, wszystkiego najlepszego mama! dodał syn wokalistki.

Oprócz wzruszających życzeń, Allan Krupa podzielił się również wyjątkowymi fotografiami. Na pierwszym zdjęciu widzimy młodą Edytę Górniak z synem — siedzących blisko siebie w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Drugie zdjęcie to czarno-biały portret artystki z młodości. Te archiwalne kadry wywołały ogromne emocje wśród internautów, którzy docenili ten osobisty i nostalgiczny gest ze strony Allana.

Instagram @allanenso

Fani natychmiast zaczęli komentować jego słowa, wyrażając wzruszenie i podziw dla syna Edyty Górniak. W komentarzach pojawiały się słowa: „To najpiękniejsze życzenia, jakie słyszeliśmy”, „Edyta musi być z ciebie dumna”, „Taka więź to skarb”. Wielu z nich przyznało, że zdjęcia i słowa młodego Krupy poruszyły ich do łez.

Allan Krupa znów jest zakochany?

Niedawno wokół życia prywatnego syna Edyty Górniak znów zrobiło się medialne zamieszanie. Wszystko przez to, że Allan Krupa pokazał się z tajemniczą blondynką. Syn artystki w marcu tego roku rozstał się z partnerką, Nicole Pniewską. Później między nim a dziewczyną i jej ojcem wybuchł ostry konflikt w mediach społecznościowych.

