Mało kto pamięta, że Joanna Krupa, zanim zyskała status gwiazdy w Polsce, odnosiła sukcesy w amerykańskiej telewizji. Jednym z najbardziej zaskakujących epizodów w jej karierze był udział w dziewiątej edycji amerykańskiego „Tańca z Gwiazdami” („Dancing with the Stars”). Występy modelki i osobowości telewizyjnej oczarowały tamtejszą publiczność. Program nadawany w Stanach Zjednoczonych to odpowiednik polskiego hitu telewizyjnego, jednak różni się rozmachem i skalą popularności. W 2009 roku to właśnie Joanna Krupa zawojowała amerykańską scenę taneczną, zyskując ogromne uznanie zarówno od widzów, jak i jury. Jej udział w show okazał się spektakularnym sukcesem.

Derek Hough i Joanna Krupa – taneczny duet z sukcesem

Partnerem Joanny Krupy w „Dancing with the Stars” był profesjonalny tancerz Derek Hough. Ich wspólne występy zachwycały od pierwszego odcinka. Para była jedną z najmocniejszych w sezonie, a ich choreografie zyskiwały wysokie noty od jurorów. Krupa i Hough dotarli aż do półfinału, ostatecznie zajmując czwarte miejsce. To ogromne osiągnięcie w programie, który cieszy się milionową widownią. Mimo to w Polsce ten sukces przeszedł niemal bez echa, a sama Krupa rzadko wraca do tego tematu publicznie.

Dlaczego Joanna Krupa nie zatańczy w polskiej wersji show?

Choć taneczny program wciąż cieszy się popularnością w Polsce, Joanna Krupa nie planuje wziąć w nim udziału. Parę lat temu w rozmowie z mediami wyznała, że spełniła to marzenie w 2009 roku, kiedy wystąpiła w amerykańskiej edycji. Modelka jasno zadeklarowała, że nie widzi sensu powtarzania tego doświadczenia tylko dlatego, że miałoby się ono odbyć w innym kraju. Dla niej to rozdział zamknięty, mimo że dla wielu fanów polskiej wersji byłaby z pewnością ogromną atrakcją.

Modelka, jurorka i gwiazda światowej telewizji

Joanna Krupa już jako 13-latka rozpoczęła swoją przygodę z modelingiem. Jej kariera nabierała tempa – pojawiała się w sesjach zdjęciowych dla takich magazynów jak „Maxim”, „Playboy”, „Glamour”, „CKM” czy „GQ”. Znalazła się również w prestiżowych rankingach najseksowniejszych kobiet świata. Jej medialna obecność nie ograniczyła się jednak do sesji zdjęciowych. Występowała także w programie „The Real Housewives of Miami”, a następnie podbiła taneczny parkiet w USA. Dopiero później widzowie w Polsce poznali ją jako charyzmatyczną jurorkę w show „Top Model”.

