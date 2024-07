Jedna z niewielu polskich gwiazd, która otarła się o międzynarodowy sukces, Edyta Górniak, kończy dzisiaj 40 lat. W tym roku mija także 22-lecie pracy artystycznej diwy. Z tej okazji pora na małe podsumowanie.

Swoją pierwszą styczność z dużą sceną Edyta odnotowała w 1992 roku, występując w legendarnym musicalu "Metro" Janusza Józefowicza. Jednak dopiero rok później jej nazwisko trafiło na czołówki tabloidów. W 1994 roku Górniak wystąpiła jako pierwsza w historii polska artystka na festiwalu Eurowizji. Swoim wykonaniem piosenki "To nie ja" zajęła 2. miejsce, i mimo upływu lat, jest to jedyny polski sukces na tym konkursie. Obecnie Edyta nie ukrywa, że chętnie wystąpiłaby jeszcze raz. Zobacz: "Eurowizja to cyrk!"

Eurowizja otworzyła przed Edytą drzwi do światowej kariery. Płyta "Edyta Górniak" ukazała się w Euopie i Azji osiągając nakład 350 tysięcy sztuk. Największy sukces osiągnęła w Szwajcarii, Skandynawii, Anglii, Portugalii i Japonii. Drugie podejście podbicia zagranicy nastąpiło w 2000 roku, jednak album "Invisible" nie sprostał oczekiwań słuchaczy i sprzedał się gorzej. Edyta tłumaczyła w późniejszych wywiadach, że postawiono jej niewygodne ultimatum. Zobacz: Dlaczego Górniak rzuciła światową karierę?

W Polsce Edyta wydała 7 płyt. Najlepiej sprzedającym się albumem jest debiutancki krążek "Dotyk" z 1994 roku. Jej dyskografię zamyka płyta "My" wydana na początku tego roku, z której pochodzą single emitowane także poza granicami kraju. Do grona jej przebojów można śmiało zaliczyć, np.: "To nie ja", "Jestem kobietą", "Dotyk", "Kolorowy wiatr", "Dumka na dwa serca", "When You Come Back To Me" i "One & One". Niektóre z piosenek doczekały się wykonań przez światowe gwiazdy, m.in. Melanie C czy Dido.

Wśród trofeów, Edyta jest posiadaczką m.in. 4 Platynowych Płyt, 6 Złotych Płyt (w Polsce i Norwegii), 1 Srebrnej Płyty w Portugalii, dwóch Fryderyków, Superjedynek, Wiktora, wyróżnienia na festiwalach w Sopocie, Opolu, na Top Trendach.

Prywatnie Edyta z wykształcenia jest ogrodnikiem-pszczelarzem. Dotychczas związana była z Dariuszem Kordkiem, Piotrem Gembarowskim, Piotrem Kraśko, Robertem Kozyrą i Dariuszem Krupą, którego poślubiła w 2005 roku. Ze związku z Krupą na świat przyszedł syn Allan. Po pięciu latach pora ogłosiła rozstanie i rozwód z podziałem majątku. Obecnie Edyta jest zakochana w prawniku, Piotrze Schrammie.

AfterParty.pl życzy diwie kolejnych sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń :)

