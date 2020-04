Edyta Górniak i wróciła do byłego partnera?! Tomasz Mazurkiewicz jest piłkarzem i ma 2 córki

Edyta Górniak znów spotyka się ze swoim byłym partnerem Tomaszem Mazurkiewiczem? Takie plotki pojawiają się w mediach od kilku tygodni. Para zaczęła się spotykać w styczniu 2019 roku, jednak później postanowiła zerwać ze sobą kontakt. Jak sytuacja wygląda teraz? Czy Górniak wróciła do swojego byłego? Ponoć znów była niedawno widziana z piłkarzem...

Edyta Górniak wróciła po 7-tygodniowym pobycie w USA do Polski. Musiała wówczas przebyć kwarantannę - zrobiła to w Trójmieście. Jak podaje "Życie na gorąco", na Górniak na lotnisku czekał właśnie Tomasz Mazurkiewicz, z którym pojechała następnie do jego mieszkania. To może oznaczać, że ich uczucie nadal trwa!

Tomasz Mazurkiewicz - kim jest partner Edyty Górniak?

Tomasz Mazurkiewicz to były piłkarz. Sportowiec w przeszłości grał m.in. w takich klubach jak Legia Warszawa czy Arka Gdynia. Tomasz Mazurkiewicz ma 39 lat, mieszka w Sopocie i ma dwie córki. Z Edytą Górniak był kilkukrotnie widziany na początku 2019 roku - co ciekawe, Allan Krupa - syn Górniak, bardzo go polubił. Wszystko wskazywało na to, że nie jest to przelotna relacja, a coś poważniejszego...

Myślicie, że Edyta Górniak i Tomasz Mazurkiewicz naprawdę do siebie wrócili? Przypomnijmy, że Tomasz zaprzyjaźnił się nawet z synem Górniak, Allanem.

Czy Górniak i Mazurkiewicz znów będą chcieli spróbować zbudować wspólne szczęście? My bardzo im kibicujemy!